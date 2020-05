Cooperazione: Fao, i prezzi globali delle materie prime alimentari in ulteriore calo ad aprile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi dei cereali della Fao è diminuito solo marginalmente, poiché i prezzi internazionali del grano e del riso sono aumentati in modo significativo mentre quelli del mais sono diminuiti drasticamente. I prezzi internazionali del riso sono aumentati del 7,2 per cento da marzo, in gran parte a causa delle restrizioni temporanee all'esportazione del Vietnam che sono state successivamente abrogate, mentre i prezzi del grano sono aumentati del 2,5 per cento. I prezzi dei cereali come il mais sono invece diminuiti del 10 per cento, spinti dalla riduzione della domanda per il suo utilizzo sia per l'alimentazione animale che per la produzione di biocarburanti. La produzione di grano rimarrà costante, ma le scorte potrebbero aumentare ulteriormente nel 2020/21 (Res)