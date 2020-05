Castelli Romani: 200 euro per diventare generale, "Comando" della finta onlus ad Albano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bastavano 200 euro l’anno per diventare generale, 180 euro per il grado di maresciallo e 100 euro per quello di agente. La finta organizzazione benefica paramilitare smantellata questa mattina da Guardia di finanza e polizia di Stato, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", aveva il suo comando, e comandante generale, ad Albano Laziale, il vice a Verona e la terza carica a Taranto. Sono i tre denunciati dai militari di Velletri comandata dal capitano Angela Luana Vallario, e dagli uomini della questura di Roma. I reati sono di utilizzo di segni distintivi contraffatti nonché di raccolta, detenzione e vendita di uniformi militari senza la licenza, in violazione del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza. La ramificazione dell’associazione che, secondo gli investigatori e inquirenti, è una finta onlus, aveva anche “comandi” regionali e provinciali. Inoltre, aveva sedi in Spagna, Croazia ed altri paesi europei. Tra gli associati c’erano anche ex appartenenti alle forze dell’ordine, ma per lo più erano professionisti quali medici e avvocati con le passioni per le divise militari. (segue) (Rer)