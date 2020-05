Castelli Romani: 200 euro per diventare generale, "Comando" della finta onlus ad Albano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio le divise erano del tutto simili a quelle delle forze dell’ordine ma, come si dice, l’abito non fa il monaco e, di conseguenza, neanche il militare. Del resto bastavano 180 euro per sentirsi chiamare "maresciallo" e con 20 euro in più si arrivava al grado di "generale", ovviamente, però, c’era la divisa da comprare. Delle attività nel sociale, quelle che l’associazione sosteneva di svolgere per poter rientrare nei benefici delle onlus e poter percepire donazioni, anche il cinque per mille, gli investigatori non hanno trovato traccia. Tutti i fondi e donazioni venivano spesi per rappresentanza o viaggi. Una immagine, quella che i solidali avevano dato all’associazione, tanto istituzionale che gli enti locali come comuni del territori, invitavano “generali” o loro rappresentanze alle cerimonie pubbliche. Quindi, oltre ai sequestri e alle denunce di questa mattina, seguirà una verifica fiscale per tutta l’attività associativa, che per anni ha usufruito di sgravi e donazioni che, a detta degli investigatori, non sarebbero state dovute. (Rer)