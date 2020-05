Repubblica Ceca: servizi di sicurezza chiedono indagine su fuga di notizie su agente russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza e informazione ceco (Bis) ha chiesto l'avvio di un'indagine sulla fuga di informazioni a proposito del presunto arrivo a Praga di un agente dei servizi russi che portava con sé ricina. Lo comunica il portale "lidovky.cz". "A causa della fuga di informazioni segrete negli ultimi giorni, che ha avuto un impatto negativo sul nostro lavoro, abbiamo sporto denuncia. L'indagine finora ha mostrato che la condivisione illegale di informazioni è avvenuta al di fuori del Bis", ha spiegato il portavoce dell'agenzia, Ladislav Stich. La notizia del presunto arrivo dell'agente era trapelata a fine aprile, quando il settimanale "Respekt" l'aveva pubblicata citando una fonte dei servizi cechi. Il timore è che la sostanza tossica possa essere indirizzata al sindaco di Praga, Zdenek Hrib, e al presidente del municipio di Praga 6, Ondrej Kolar, per via della scelta di cambiare il nome della piazza antistante l'ambasciata russa in onore di Boris Nemtsov e alla rimozione del monumento al maresciallo sovietico Ivan Konev. Entrambi sono attualmente sotto protezione della polizia. (segue) (Vap)