Credito: Abi, soddisfazione per aumento domande prestiti delle banche al Fondo garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha espresso “viva soddisfazione” per la nuova accelerazione della crescita quotidiana delle domande di prestiti inviate dalle banche al Fondo di garanzia. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Al 6 maggio, prosegue la nota, le domande pervenute hanno superato la quota centomila attestandosi a 103.282, per oltre sei miliardi di finanziamenti richiesti: di queste, 80.873 sono le domande inviate dalle banche per prestiti fino a 25 mila euro, per oltre un miliardo e settecento milioni di euro di finanziamenti richiesti.Questi numeri, che crescono giorno per giorno in misura significativa, testimoniano il superamento della fase organizzativa iniziale e il senso di responsabilità del mondo bancario in una fase di straordinario impegno per tutti i lavoratori del settore cui l'Abi rivolge un forte ringraziamento.(Com)