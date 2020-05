Lazio: Regione, online avviso pubblico a sostegno degli istituti culturali del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online sul sito della Regione Lazio nella sezione "bandi Cultura" il bando per il finanziamento di progetti finalizzati a lavori di recupero, ristrutturazione e acquisizione di beni e attrezzature rivolto agli Istituti culturali iscritti all'Albo regionale 2020-2022. Lo rende noto la Regione Lazio. Con una dotazione di oltre 440 mila euro, l'Avviso pubblico intende valorizzare e promuovere non solo le sedi ma anche gli importanti patrimoni custoditi all'interno degli Istituti; migliorarne l'accessibilità al pubblico anche attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie digitali; permettere ai visitatori con ridotte o limitate capacità motorie o sensoriali di entrare agevolmente nelle sedi degli Istituti e di fruire anche da remoto dei loro patrimoni e delle attività culturali; assicurare che gli spazi, le attrezzature e i servizi offerti garantiscano le condizioni di sicurezza previste dalle direttive di distanziamento sociale per i luoghi pubblici al fine di tutelare sia i visitatori che il personale dipendente; potenziare la qualità dei servizi offerti dagli Istituti e migliorarne l'apparato divulgativo. (segue) (Com)