Alitalia: Patuanelli, capitale iniziale newco almeno di 3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitale iniziale della newco per Alitalia, "non potrà essere inferiore a 3 miliardi". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulle modalità di organizzazione di Alitalia nella nuova gestione pubblica. Questo perchè "vogliamo dotare la compagnia di un vero piano di rilancio sul mercato del trasporto aereo", ha aggiunto spiegando che "l'operazione messa in campo dal governo non è un mero salvataggio ma il rilancio della compagnia di bandiera che deve essere un punto di riferimento". (Rin)