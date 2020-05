Fase 2: Grimoldi (Lega), no a sanatoria per lavoratori stranieri nei campi, Italia Viva esca da maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia è la prima Regione agricola d'Italia, la prima nella produzione e nell'export dei prodotti agricoli eppure qui nessuno ammassa i clandestini nei ghetti e nelle baraccopoli e nessuno chiede sanatorie". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Chi oggi parla di sanatoria per regolarizzare centinaia di migliaia di lavoratori stranieri nell'agricoltura per la raccolta nei campi - prosegue Grimoldi - si rende conto che così si toglierebbero altrettante centinaia di migliaia di posti di lavoro ai nostri disoccupati italiani che erano già tanti prima della pandemia e che saranno molti di più per le ricadute che stiamo vedendo nei settori del commercio e del turismo, tanto per fare un esempio?. Nessuna sanatoria e se Italia Viva ora vuole essere coerente esca dalla maggioranza.(Com)