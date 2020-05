© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa del Partito democratico chiarisce in una nota: "Il titolo dell'intervista del quotidiano 'La Stampa' ad Andrea Orlando, 'Se lo Stato finanzia le aziende deve avere un posto nei Cda', è totalmente privo di fondamento come risulta evidente dalle stesse dichiarazioni del vicesegretario Pd riportate fedelmente dal quotidiano nell'intervista". (Com)