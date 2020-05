Romania: Corte costituzionale, abrogazione delle pensioni speciali è incostituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abrogazione delle pensioni speciali è contraria alla Costituzione: lo ha stabilito la Corte costituzionale della Romania che ha accolto così le segnalazioni inoltrate dalla Corte di cassazione dal Difensore civico contro la legge adottata dal parlamento per l'eliminazione di queste pensioni, ad eccezione di quelle dell'Esercito e del ministero dell'Interno. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Si tratta di pensioni, comprese quelle dei magistrati, anch'esse stabilite per legge, il cui ammontare non è proporzionale ai contributi pagati durante l'attività lavorativa. La Camera dei deputati di Bucarest aveva votato a gennaio il progetto relativo all'eliminazione delle pensioni speciali. Il progetto prevede l'eliminazione delle pensioni speciali, ad eccezione delle pensioni di ufficiali militari e della polizia. (segue) (Rob)