Romania: Corte costituzionale, abrogazione delle pensioni speciali è incostituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale romena afferma che la procedura di adozione ha violato l'ordine delle Camere del parlamento in merito alla modifica della legge sullo statuto di giudici e pubblici ministeri, nonché l'obbligo costituzionale di discutere le norme sui diritti dei deputati e dei senatori nella seduta comune delle due Camere del Parlamento. "Inoltre, l'atto normativo adottato non si basa su alcuna documentazione o fondatezza, ricerca o studio di impatto, in quanto in questo senso vengono violate le disposizioni costituzionali che sanciscono lo stato di diritto, il rispetto della Costituzione, la sua supremazia e le leggi", si legge nella decisione della Corte (Rob)