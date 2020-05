India: coronavirus, 10 mila nuovi casi in tre giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) ha avviato la seconda fase della sperimentazione della terapia a base di plasma dei convalescenti e dei guariti, che coinvolge 21 centri e 452 pazienti volontari. Il Consiglio per la ricerca scientifica e industriale (Csir) ha inviato 53 sequenze genomiche al database mondiale Gisaid, Global Initiative on Sharing All Influenza Data, ed entro il 15 maggio dovrebbe inviarne altre 450. Complessivamente, secondo i dati forniti dal Csir, gli scienziati indiani finora hanno messo a punto circa 200 soluzioni tecnologiche legate al coronavirus, tra le quali sistemi di tracciamento e adattamenti di farmaci esistenti. Sull’applicazione più nota, chiamata Aarogya Setu, ci sono però delle polemiche riguardanti la sicurezza. L’allarme è stato lanciato via Twitter da Elliot Alderson, all’anagrafe Baptiste Robert, un ricercatore di sicurezza informatica e “hacker etico” francese, secondo il quale l’app per il tracciamento sarebbe vulnerabile. Il governo ha assicurato che non sono state individuate violazioni e che non ci sono rischi per la privacy. (segue) (Inn)