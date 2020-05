Coronavirus: Catalfo, bonus babysitter anche per centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello del Lavoro, Nunzia Catalfo, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sul sostegno al lavoro femminile alla luce della crisi epidemica, ha annunciato di voler "rafforzare nel prossimo decreto le misure" di sostegno alle famiglie "attraverso il prolungamento del congedo parentale da usufruire nel periodo emergenziale, e riproponendo il bonus babysitter introducendo la possibilità di essere utilizzato anche per servizi per l'infanzia ed i centri estivi". (Rin)