Ucraina-Usa: colloquio telefonico Kuleba-Pompeo, focus su partenariato strategico

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso del quale è stato discusso il partenariato strategico fra i due paesi. “Siamo determinati a sviluppare ulteriormente la partnership strategica fra l’Ucraina e gli Stati Uniti. Non solo per una semplice dinamica diplomatica ma per rinsaldare l’amicizia vera che lega il popolo ucraino e quello americano”, ha detto Kuleba, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Il ministro ucraino ha prestato particolare attenzione allo sviluppo di una cooperazione economica che possa dare risultati vicendevolmente positivi a entrambi i paesi, specialmente nel difficile periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Res)