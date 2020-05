Ucraina-Usa: colloquio telefonico Kuleba-Pompeo, focus su partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina, ha sottolineato Kuleba, sta divenendo un garante della sicurezza alimentare globale nel contesto dell’epidemia. Il ministro ha poi rassicurato Pompeo sul fatto che il governo di Kiev vuole creare le migliori opportunità possibili per gli investimenti delle compagnie Usa in Ucraina. Le parti hanno poi discusso i risultati della videoconferenza dei ministri degli Esteri dei paesi del Formato Normandia, tenutasi lo scorso 30 aprile, sottolineando l’importante ruolo di Germania e Francia nel facilitare la partecipazione della Russia nel dialogo diplomatico per la risoluzione del conflitto nel Donbass. (Res)