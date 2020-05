Lavoro: Bankitalia, Covid-19 ha colpito soprattutto assunzioni con contratti a termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sul rapporto tra contratti di lavoro attivati e cessati da febbraio fino alla metà di aprile: proprio questo aspetto è al centro di un rapporto pubblicato dalla Banca d’Italia sull’impatto della crisi sul mercato del lavoro. Nello studio sono stati presi in esame i dati relativi a Veneto, Piemonte e Toscana, in cui nel 2019 si concentrava il 23,7 per cento dei dipendenti in Italia. In tutte, prosegue la nota, è stato riscontrato un calo nelle attivazioni di contratti di lavoro dipendente: ad essere meno colpito è stato il Piemonte, mentre l’impatto è stato particolarmente gravoso in Veneto e Toscana, che sono generalmente interessati da occupazione a termine e stagionale nel turismo e nel settore dei servizi. Nello specifico, a calare sono state soprattutto le assunzioni con contratti a termine nelle regioni maggiormente attive nei settori del turismo e dei servizi ad alta stagionalità: in Piemonte, il minor peso di questi comparti ha determinato una minore diffusione di contratti stagionali che nel 2018 rappresentavano il tre per cento di quelli attivati. Tale dinamica, si conclude la nota, è confermata guardando i dati di altre regioni a vocazione turistica: nella provincia di Bolzano più del 34 per cento delle attivazioni sono contratti a termine, contro il 10 per cento in Campania e in Sicilia e il 22 per cento in Sardegna. Il peso delle attivazioni temporanee supera il 70 per cento: stando al rapporto, alla luce di ciò nelle regioni del Sud potrebbero manifestarsi significativi cali dell’occupazione nei prossimi mesi. (Com)