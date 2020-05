Usa-Sudan:Pompeo, non abbiamo ancora deciso quando sarà nominato nuovo ambasciatore a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso quando sarà nominato il nuovo ambasciatore a Khartum ma sperano che ciò avvenga al più presto. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, elogiando i progressi compiuti dal Sudan dopo le destituzione dell'ex presidente Omar al Bashir e ribadendo il sostegno statunitense alla transizione democratica sudanese. Parlando nel corso di una conferenza stampa a Washington, il segreatio di Stato Usa ha poi elogiato la decisione del governo di Khartum di introdurre nel codice penale il reato della mutilazione genitale femminile definendola “una vittoria dei diritti umani”. “È un grande passo avanti verso un futuro in cui tutte le donne e le ragazze di tutto il mondo non dovranno subire questa pratica barbara”, ha aggiunto Pompeo. Lunedì scorso il dipartimento di Stato Usa ha approvato la nomina del primo ambasciatore del Sudan a Washington dopo 23 anni. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Khartum in una nota, secondo cui si tratta del diplomatico Nur Eldin Satti. “La nomina arriva nel quadro della normalizzazione delle relazioni diplomatiche sudanesi-statunitensi”, si legge nella nota, ripresa dal quotidiano “Sudan Tribune”.Nel frattempo, un portavoce del dipartimento di Stato ha dichiarato all’emittente “Alhurra Tv”, con sede a Washington, che al momento non è stata ancora stabilita una data per lo scambio di ambasciatori tra i due paesi, precisando che il presidente Trump non ha ancora nominato il nuovo ambasciatore Usa in Sudan, la cui nomina dovrà poi essere confermata dal Senato. L'ultimo ambasciatore degli Stati Uniti a Khartum ha lasciato il suo incarico il 30 novembre 1997. Sebbene continui a far parte della lista Usa degli sponsor statali del terrorismo dal 1993, il Sudan ha avviato un riavvicinamento con Washington per ottenere il suo obiettivo prioritario, ovvero la revoca delle sanzioni Usa. In tale ottica, le autorità di Khartum hanno accettato di recente di risarcire le famiglie delle vittime dell'attacco al cacciatorpediniere statunitense Uss Cole, avvenuto nel 2000 in Yemen. In base all’accordo, concluso la scorsa settimana presso un tribunale della Virginia, il Sudan si impegna a risarcire con 30 milioni di dollari le famiglie dei 17 marinai statunitensi rimasti uccisi nell'attacco, avvenuto il 12 ottobre 2000 nel porto di Aden, pur dichiarandosi non responsabile per questo incidente né per altri incidenti o atti di terrorismo. La decisione di risarcire le famiglie delle vittime, ha fatto sapere il ministro della Giustizia sudanese Nasr al Din Abdel Bari, è stata presa “al solo scopo di soddisfare le condizioni stabilite dall'amministrazione Usa per rimuovere il Sudan dall'elenco degli sponsor statali del terrorismo e di normalizzare le relazioni con gli Stati Uniti e il resto del mondo”.Nel 2014, infatti, un tribunale degli Stati Uniti aveva attribuito l’attacco alla Uss Cole al sostegno accordato dal Sudan ad al Qaeda e sancì un risarcimento di 35 milioni di dollari per le famiglie delle vittime, tuttavia nell'aprile 2019 la Corte suprema Usa aveva respinto la richiesta da parte delle famiglie dei 17 marinai di ottenere 35 milioni di dollari dal Sudan per il suo presunto ruolo nell'attacco. La vicenda Uss Cole non è l’unica vertenza che ancora vede contrapposti Khartum e Washington e che impedisce al momento al Sudan di ottenere la revoca delle sanzioni. Un’altra è quella che riguarda gli attentati del 1998 alle ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania, di cui il Sudan è stato considerato complice per via dell’ospitalità che l’ex presidente Omar al Bashir accordò al fondatore di al Qaeda, Osama Bin Laden, dal 1992 al 1996. Lo scorso 14 gennaio, con la stessa sentenza deliberata riguardo la vicenda Uss Cole, la Corte suprema Usa ha rifiutato di accogliere la richiesta del Sudan di non pagare i 3,8 miliardi di dollari in danni ai familiari delle persone uccise o ferite negli attentati, respingendo così l'appello presentato da Khartum contro una sentenza della Corte federale d'appello che chiedeva il risarcimento dei danni alle famiglie delle vittime degli attentati e a tutti i cittadini non statunitensi per il disagio emotivo subito a causa degli attacchi. Questi danni sono solo una parte dei 10,2 miliardi di dollari di risarcimenti che un giudice federale ha concesso alle centinaia di persone che avevano intentato diverse cause a partire dal 2001.Il Sudan è stato inserito nella lista nera nel 1993, quando Washington accusò il governo dell'allora presidente Omar al Bashir di appoggiare le organizzazioni terroristiche. Dopo il rovesciamento di Bashir, nell’aprile 2019, il paese è rimasto nella lista insieme a Siria, Iran e Corea del Nord, tuttavia negli ultimi mesi i principali alleati internazionali di Khartum – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto su tutti – hanno intensificato le loro pressioni su Washington affinché rimuova il Sudan dalla lista. Dalla caduta di Bashir, Riad e Abu Dhabi hanno erogato circa la metà dei 3 miliardi di dollari di aiuti promessi a Khartum per alleviare la crisi economica in cui versa il paese. Un passo importante verso la rimozione del Sudan dalla lista dei paesi considerati sponsor del terrorismo internazionale è stato compiuto a dicembre con la decisione annunciata da Washington di rimandare un ambasciatore in Sudan dopo 23 anni di assenza. Un accordo definito dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, “un significativo passo avanti nel rafforzamento dei rapporti bilaterali” fra i due paesi. Inoltre, è atteso nei prossimi mesi – emergenza coronavirus permettendo – una visita a Washington del presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdel-Fattah al Burhan, che seguirà quella effettuata nei mesi scorsi dal premier Hamdok. (Nys)