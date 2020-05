Coronavirus: Sala, da Comune Milano altri 2 milioni per bonus spesa destinato a 5mila famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano stanzierà nei prossimi giorni ulteriori due milioni di euro da destinare all'erogazione del buono spesa per ulteriori 5mila famiglie in difficoltà. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala nel consueto videomessaggio pubblicato sulle sue pagine social. "Per il bonus spesa stiamo utilizzando dei fondi del governo e copriamo a oggi 15mila famiglie ma siccome le richieste sono molte di più domani porto una delibera in giunta" che prevede che "il comune mette altri due milioni per potere arrivare ad altre 5mila famiglie", ha spiegato il primo cittadino. Nel fare il punto sulle misure di Palazzo Marino nei confronti delle fasce più fragili, il sindaco premettendo che "l'attività non sarà mai sufficiente, ma stiamo mettendo tutte le ormai scarse risorse che abbiamo a nostra disposizione" ha evidenziato che per quanto riguarda il pacco alimentare del Comune "grazie alle risorse del Comune e per fortuna alle tante donazioni, noi lo portiamo a 5mila famiglie e stiamo parlando di un pacco consistente perché parliamo complessivamente di 60 tonnellate a settimana. Lo facciamo tramite i volontari che in 10 hub della città se ne occupano". Infine, "la terza azione, che purtroppo è quella al momento più insufficiente ma di più non riusciamo a fare, è quella relativa agli affitti. Possiamo dare a 2mila famiglie un contribuito per gli affitti fino a 1.500 euro e il bando è ancora aperto e lo sarà fino al 20 maggio", ha concluso Sala. (Rem)