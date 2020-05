Svizzera: costi sostegno nuovi disoccupati per crisi coronavirus pari a 19 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità svizzere prevedono che i costi per il sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus potrebbe raggiungere nel 2020 i 19 miliardi di euro. Lo ha spiegato il funzionario del Segretariato di Stato per gli affari economici Boris Zuerher, secondo cui le finanze del paese “si troveranno in un contesto mai esplorato prima, con esiti difficili da prevedere”. La crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus, ha aggiunto Zuercher, potrebbe essere simile a quella della Grande depressione degli anni ’30 del Novecento. “Avremo bisogno di ulteriori 14 miliardi di franchi svizzeri in ulteriori finanziamenti per il fondo di disoccupazione nel 2020”, ha detto il funzionario. “Queste sono le nostre attuali previsioni, sebbene non abbia una palla di cristallo”, ha aggiunto Zuercher. Il tasso di disoccupazione in Svizzera è aumentato fino al 3,3 per cento in aprile, rispetto a quello medio del 2,3 per cento registrato nel corso del 2019.(Geb)