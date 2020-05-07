"توتال" الفرنسية تفشل في الحصول على أصول "أناداركو" في الجزائر

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- أكدت شركة "توتال" الفرنسية فشلها في الاستحواذ على أصول شركة النفط الأميركية "أناداركو" في الجزائر.وقال الرئيس التنفيذي لـ "توتال" باتريك بويانيه إن "شركة أوكسيدنتال (التي اشترت أناداركو) أبلغتنا رسمياً بأنّنا لا نستطيع الاستحواذ على الأصول الجزائرية".وكانت توتال أعلنت العام الماضي إبرامها اتّفاقاً مع شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية لشراء أصول أناداركو في كلّ من الجزائر وغانا وموزمبيق وجنوب إفريقيا مقابل 8.8 مليار دولار.وكان هذا الإتفاق سيسمح بتولي توتال إنتاج ما يزيد عن 200 ألف برميل نفط يومياً، أي ثلث الانتاج النفطي في الجزائر البالغ مليون برميل يومياً. ولكن الحكومة الجزائرية عارضت هذه الخطوة، وقال وزير طاقتها محمد أركاب إن "الجزائر ستلجأ إلى حق الشفعة (مبدأ الحصول على الاستثمارات قيد البيع على أرضها) لمنع إتمام الصفقة”. (نوفا)