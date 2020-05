Coronavirus: Amendola a "Il Foglio", l'Italia non si opporrà a un'indagine sull'origine Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà perché s'è abituato, dice a "Il Foglio", a essere "un ministro controvento", titolare degli Affari europei "in un'epoca in cui il disamore per l'Europa è forte", ma Enzo Amendola afferma di professare, con gusto del paradosso, "l'ottimismo della volontà". E dire che ottimista non pare neanche Romano Prodi, che pure europeista lo è di certo, sul futuro dell'Ue, dopo la decisione della Corte costituzionale tedesca. "Sul piano giuridico - spiega Amendola - la supremazia della Corte europea su quella di Karlsruhe è evidente. Sul piano tecnico, sono convinto che la Bce, la cui indipendenza è alla base della politica monetaria dell'Ue, saprà dimostrare la congruità dei provvedimenti presi e la proporzionalità degli acquisti disposti nell'ambito di un progetto, quello del Pspp di Mario Draghi, che risale al 2015". E però il pronunciamento della Corte costituzionale tedesca ha rimesso in circolo quelle tossine in giro per l'Europa: la compattezza dell'Unione, il suo futuro, è a rischio. "La narrativa attuale, sui rischi della frammentazione dell'eurozona, è ben diversa da quella che portò Merkel e Sarkozy a passeggiare sulla spiaggia di Deauville nel 2010. Oggi serve una risposta comune di Bee, Commissione e Consiglio. Quanto ai sovranisti, so che tifano perché i negoziati difficili di queste settimane falliscano: ma se cosi fosse, sarebbe il fallimento anche dei loro sogni nazionalisti, perché nessun paese riuscirebbe a salvarsi da solo. Anche nel centrodestra italiano, di fronte a Lega e Fd'I incapaci di chiedere altro che la stampa di nuovo denaro dalla Bee, c'è chi, come dimostra Renato Brunetta, sa bene che la politica monetaria, da sola, non basta". (segue) (Res)