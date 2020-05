Coronavirus: Amendola a "Il Foglio", l'Italia non si opporrà a un'indagine sull'origine Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forse, proprio in nome di un europeismo costruttivo, si pensa a far entrare in maggioranza FI. "Sono una persona semplice", si schermisce. "Non riesco a vedere nessuna nuova maggioranza nel Parlamento italiano. Ma credo che in questa fase sia giusto ascoltare anche le voci di chi non è al governo. E del resto, se il Recovery Fund verrà davvero finanziato, come mi pare scontato, dall'emissione di bond comuni sarà merito non solo di questo esecutivo, ma anche di chi, come Tremonti o Prodi, questa battaglia la conduce da tempi non sospetti". Sarà cosi che verrà alimentato, dunque. "Siamo in attesa della proposta da parte della Commissione, la prossima settimana. Mi pare scontato che la base giuridica del Fondo sia il Bilancio europeo del 2021-27, con un frani load che permetta di anticiparne la creazione già a questa estate. Al momento le discussioni, serrate, riguardano la quantità di risorse e la loro natura di sussidio prestiti". A giugno, però, avremo a disposizione gli altri tre pilastri: Bei, Sure, e soprattutto il Mes. Che per Paolo Gentiloni è 'un'opportunità', per Vito Crimi invece 'uno strumento inutile e dannoso'. "Appena il negoziato sarà concluso, valuteremo se esiste il benché minimo rischio di procedure farraginose connesse a questa nuova linea di credito. Ma tutto verrà poi votato dal Parlamento italiano, senza che alcuna decisione venga presa nell'ombra di negoziati riservati". Nel frattempo, anche alla luce delle storture vere o presunte dell'Europa, c'è chi vagheggia, anche nel governo, un eventuale soccorso da parte della Cina. "Le scelte fatte dal precedente governo sulla Via della Seta le ho criticate allora, quando ero all'opposizione, e continuo a considerarle sbagliate ora. Questo esecutivo, però, a detta di tutti i suoi componenti, è saldamente euroatlantico. E proprio guardando agli effetti della crisi del Covid, credo che questa appartenenza non sia solo una questione di identità valoriale, ma anche di interessi". (segue) (Res)