Coronavirus: Amendola a "Il Foglio", l'Italia non si opporrà a un'indagine sull'origine Covid-19 (3)

- "Il 55 per cento del nostro export - aggiunge - è coi paesi dell'Ue; l'interscambio con la sola Polonia supera quello che abbiamo con la Cina. Dopo la crisi ci saranno catene di valore sempre più corte e sistemi economici più regionalizzati: mantenere un ruolo centrale in Europa e nell'Alleanza atlantica sarà vitale". C'è poi chi invoca un'indagine sulle origini del Covid. "Ho ancora salvato sul mio cellulare un tweet che l'Oms fece il 14 gennaio in cui le autorità cinesi negavano l'evidenza della trasmissione da uomo a uomo del coronavirus. Mi pare evidente che ci sia stata una scarsa condivisione di informazioni". "Per disciplina diplomatica - continua il ministro - non getto accuse contro nessuno, ma in questo caso una commissione d'indagine indipendente, a livello internazionale, è il minimo sindacale. Non per andare a caccia di untori, ma per capire come affrontare il virus e prevenirne il ritorno in futuro". Ma Di Maio s'è rifiutato di contraddire il regime cinese perfino quando reprimeva nel sangue le proteste ad Hong Hong. "Ho visto che anche il presidente Conte è tutt'altro che ostile a un'inchiesta in tal senso. E non ho dubbi che tutte le scelte di politica estera, nel pieno rispetto del lavoro di Di Maio, vengano compiute collegialmente dal governo e nell'esclusivo interesse del paese. D'altronde il ministro degli Esteri si è ripetutamente dichiarato europeista; e dopo una presa di posizione cosi netta da parte della Von der Leyen e di Josep Borrell sulla necessità di un'indagine per scoprire le origini del Covid, sarebbe assurdo che l'Italia si opponesse", ha concluso Amendola. (Res)