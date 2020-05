Ue: commissario Hogan a "Il Sole 24 Ore", commercio sarà il pilastro della ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i segnali di protezionismo che la pandemia influenzale ha provocato in giro per il mondo, la Commissione europea rimane convinta che il commercio internazionale debba essere un pilastro della prossima ripresa economica. È intenzione di Bruxelles rilanciare al più presto i negoziati commerciali sia con gli Stati Uniti che con la Cina, due Paesi che proprio in questi giorni sono al centro di un pericolosissimo diverbio. "L'apertura commerciale ha aiutato l'Europa in questi anni e sono convinto che contribuirà alla ripresa economica - ha detto il commissario al Commercio Phil Hogan, 59 anni, durante una intervista a un gruppo di giornali europei tra cui "Il Sole 24 Ore" -. Dobbiamo naturalmente proteggere le nostre imprese più delicate da eventuali svendite e pretendere parità di accesso al mercato, incoraggiando la riduzione delle barriere al commercio, la riduzione o l'eliminazione di tariffe". II ruolo dell'export Secondo un rapporto dell'Organizzazione mondiale per il Commercio (Omc), almeno 8o Paesi in giro per il mondo hanno deciso di introdurre restrizioni commerciali sulla scia della pandemia da Covid-19. "Vi è la tentazione di chiudere le frontiere", ha ammesso il politico irlandese. Ciò detto, 36 milioni di posti di lavoro in Europa dipendono dall'export e 16 milioni da investimenti stranieri. "Se chiudiamo le frontiere non potremo godere di questi benefici". (segue) (Res)