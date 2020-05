Ue: commissario Hogan a "Il Sole 24 Ore", commercio sarà il pilastro della ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sguardo di Hogan corre alle necessità europee nel delicato settore delle materie prime di cui l'Europa è deficitaria. È consapevole però che la crisi sanitaria di questi mesi ha messo in luce la dipendenza comunitaria in alcuni settori specifici come la produzione di mascherine o di alcune medicine. In un recente sondaggio, l'associazione dell'industria farmaceutica europea (EFPIA) ha notato che il 61,5 per cento dei principi attivi non coperti da brevetto è prodotto in Europa, il 26,8 per cento in Asia. Il commissario non appoggia l'idea sostenuta da alcuni dirigenti europei di rimpatriare a tappeto catene produttive che dipendono da Paesi terzi. "Bisogna essere strategici - ha notato Hogan proveniente da un Paese, l'Irlanda, che ha beneficiato molto del processo di globalizzazione -: guardare ai settori in cui siamo più vulnerabili, rafforzare le catene di fornitura e prevedere scorte". Come fu fatto in particolare col petrolio negli anni 70. Più in generale,secondo il commissario europeo "l'85 per cento della crescita mondiale nei prossimi 20 anni avverrà fuori dall'Unione Europea". Prossimamente, il 50 per cento della popolazione mondiale vivrà in un raggio di cinque ore di volo da Myanmar. "Ecco perché dobbiamo usare al meglio gli accordi di libero scambio già firmati e siglarne di nuovi", tanto più che stiamo assistendo a una progressiva uscita dalla povertà di milioni di persone. Agli occhi di Bruxelles, il funzionamento dell'Omc deve essere adattato al momento storico. (segue) (Res)