Ue: commissario Hogan a "Il Sole 24 Ore", commercio sarà il pilastro della ripresa (3)

- Nei fatti, il timore della Ue è che la crisi sanitaria possa rimettere in discussione un commercio internazionale basato su regole chiare e certe. Proprio ieri lo stesso esecutivo comunitario ha pubblicato nuove stime economiche, che prevedono nella zona euro una recessione nel 2020 del 7,7 per cento. Stati Uniti e Cina La Commissione intende lavorare in due direzioni: Cina e Stati Uniti. Nel primo caso Bruxelles sta negoziando un accordo dedicato agli investimenti,che spera di chiudere entro fine anno. "Restano nodi difficili da risolvere in particolare la parità di accesso al mercato". Interpellato sulle indicazioni geografiche, Hogan ha assicurato che la lista su cui Bruxelles e Pechino si sono accordate di recente continuerà a crescere. Sul secondo versante, il commissario ha notato che il presidente Donald Trump rischierebbe di "danneggiare la ripresa" con nuove guerre commerciali: "L'interdipendenza tra Unione Europea e Stati Uniti è spesso sottovalutata. Eppure, il nostro interscambio quotidiano è di 3 miliardi di dollari". Il commissario ha scritto di recente al rappresentante americano Robert Lighthizer con l'obiettivo di risolvere dispute, come quella di tariffe americane nel settore dell'acciaio e l'alluminio. Nessuno a Bruxelles è ingenuo. Tutti sanno che le prossime elezioni americane rischiano di complicare il rapporto con Washington. "Oggi il presidente Trump ha aperto una diatriba con la Cina dopo aver firmato peraltro un accordo che egli stesso ha definito fantastico - nota il commissario -. Ciò detto l'Unione Europea è pronta a lavorare con gli Stati Uniti", ha concluso Hogan. (Res)