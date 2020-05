Russia-Regno Unito: colloquio tra ministri Esteri Lavrov e Raab, determinati a risolvere i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo britannico Dominic Raab. I capi della diplomazie di Mosca e Londra hanno espresso la loro determinazione a risolvere i problemi tra Russia e Regno Unito "in modo pragmatico e senza politicizzazione", secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri russo in seguito alla conversazione telefonica che ha avuto luogo ieri sera. "Durante la conversazione, è stato osservato lo stato insoddisfacente delle relazioni bilaterali. È stato espresso l'atteggiamento reciproco volto a risolvere i problemi accumulati in modo pragmatico e sviluppare la cooperazione in settori di reciproco interesse", viene affermato nella nota del ministero. Allo stesso tempo, Lavrov "ha esortato a considerare qualsiasi preoccupazione emergente senza politicizzazione, attraverso un dialogo professionale basato su elementi specifici". Le parti hanno inoltre discusso questioni di attualità nell'agenda internazionale, in particolare la pacificazione nel contesto siriano, la crisi in Ucraina, i lavori del Consiglio di sicurezza dell'Onu. (segue) (Rum)