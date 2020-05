Fase 2: Rosato (Iv), più incisività per evitare che la crisi economica diventi una catastrofe occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase 2 serve più incisività per evitare che la crisi economica diventi una catastrofe occupazionale. Lo afferma il vicepresidente della Camera Ettore Rosato su Radio Cusano Tv Italia. Rosato parla poi dei contagi. "Abbiamo una carenza di dati impressionanti, bisognerebbe capire chi sono i nuovi infettati e come si sono contagiati. Il rischio che abbiamo davanti dobbiamo affrontarlo con prudenza, ma con la consapevolezza che dobbiamo conviverci col virus e non possiamo rimanere chiusi. Ci vogliono poche regole e chiare per riaprire le imprese", aggiunge il vicepresidente della camera. "Se c'è un'azienda che cerca queste mascherine a 50 centesimi, il rivenditore gli dice che non ce l'ha e gli vende magari le fp2 che costano di più. Sulla Protezione civile apriremo una discussione tra qualche mese sul perchè i dispositivi di sicurezza siano arrivati così in ritardo", afferma infine Rosato.(Rin)