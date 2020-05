Coronavirus: 189 nuovi casi confermati in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 189 i nuovi casi di infezione da coronavirus che sono stati confermati in Marocco nelle ultime 24 ore, portando a 5.408 il numero totale di casi di contaminazione. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat. Il numero di persone dichiarate guarite è aumentato, fino a mercoledì alle 16:00, a 2.017 con 179 nuove remissioni, ha dichiarato il direttore del dipartimento su epidemiologia e lotta contro le malattie presso il ministero della Salute marocchino, Mohamed El Youbi, indicando che il tasso di guarigione è del 37,3 per cento, mentre la media mondiale è del 34 per cento.(Mar)