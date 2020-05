Coronavirus: Mustier (Unicredit) al "Corriere della Sera", al fianco delle imprese per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'era chi ci criticava per il nostro percorso di riduzione degli asset non strategici e la cessione dei non performing loans. Quelle scelte oggi ci consentono di essere una banca solida, Unicredit non è mai stata così patrimonializzata. Una condizione necessaria per navigare nelle acque di questa crisi, che certo finirà, ma nessuno sa dire quando». La pandemia ha cambiato per sempre le regole del gioco, e sta costringendo tutti ad affrontare una situazione «assolutamente imprevedibile, senza precedenti. Non solo in Italia ma in tutto il mondo. Il nostro ruolo è quello di supportare l'economia in questa situazione. Ci tengo a sottolineare che siamo stati tra i primi a sospendere le rate dei mutui". Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di Unicredit, lo ripete più volte durante un'intervista al "Corriere della Sera": "La priorità adesso è salvaguardare la salute dei dipendenti , dei clienti e di tutti gli stakeholder. Abbiamo adottato tutte le misure necessarie, dalle mascherine alla misurazione della temperatura. Quasi 50 mila dipendenti lavorano in remoto. Tre mesi fa sarebbe stato impensabile. In due settimane è accaduto". Il governo ha varato la garanzia pubblica per la liquidità alle imprese, ma sembra che vada molto piano... "La misura del governo è stata decisiva, come gli interventi della Bce, per sbloccare la liquidità alle imprese. Capisco la richiesta di essere veloci, rapidi e noi stiamo facendo di tutto, dedicando un grande numero di persone esclusivamente alla evasione di queste pratiche. (segue) (Res)