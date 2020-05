Coronavirus: Mustier (Unicredit) al "Corriere della Sera", al fianco delle imprese per uscire dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un certo numero di documenti è comunque necessario, così come la valutazione del merito di credito, ma tutti stiamo lavorando per accelerare i tempi". "Si tratta - aggiunge - di una sfida molto importante per il sistema bancario, nei prossimi giorni la gestione andrà a regime e i tempi si potranno ancora ridurre. Si tratta di uno sforzo straordinario per tutti i soggetti coinvolti, dal governo, alla Banca Centrale Europea, all'Unione Europea per affrontare una situazione eccezionale. Servono tutti gli strumenti, compresi aiuti a fondo perduto". Quanto all'ingresso dello Stato nelle aziende, "l'Europa sta ragionando su iniezioni dirette di capitale. Potrebbe essere utile rilevare quote di minoranza soprattutto nelle piccole e medie imprese: quelle più grandi hanno accesso più facile ai mercati. Servono capitali pazienti, su cui noi ci siamo mossi oltre un anno fa: in questa fase ce ne sarà un gran bisogno. Ciò che è importante è che si stiano attivando tutti gli strumenti, dai prestiti subordinati all'equity, ai piani di ristrutturazione per affrontare l'emergenza e creare le condizioni per ripartire". (segue) (Res)