Coronavirus: Mustier (Unicredit) al "Corriere della Sera", al fianco delle imprese per uscire dalla crisi (3)

- Nel 2008, la finanza fu all'origine dello choc, stavolta potrebbe essere la via d'uscita. "Certo, ma non da sola. È stata infatti messa in campo un'azione combinata per affrontare lo choc, dalla politica economica dei governi, alla Ue, agli interventi della Bce. Le banche sono un meccanismo di trasmissione di queste scelte e di supporto alla clientela, famiglie e imprese. Come banca siamo intermediari e investitori. Abbiamo naturalmente individuato i settori sui quali l'impatto è più forte, penso ai trasporti, all'ospitalità, al turismo. O alle compagnie aeree, nelle quali stanno intervenendo i governi. La nostra priorità adesso è supportare i clienti, a cominciare da quelli più colpiti". Per l'Italia la sveglia è arrivata dall'Europa, il nostro debito salirà al 158 per cento... "In prospettiva tutti i Paesi aumenteranno il loro livello di indebitamento rispetto al Pil. Non è uno stigma italiano. Con una differenza, in Italia c'è un consistente avanzo primario, in Francia no. L'Italia ha un debito implicito più basso di altri, penso alle liabilities per le pensioni. Il costo del debito è gestibile e sostenibile oltre che, in buona parte, in mano agli italiani stessi. Oggi il punto chiave non è il debito, ma il pil". La Bce era partita con una gaffe. "Il battesimo del fuoco per Lagarde è avvenuto in un momento stato difficile; la capacità di reazione è stata veloce e importante", ha concluso Mustier. (Res)