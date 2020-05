Marocco: la disoccupazione in aumento al 10,5 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione è aumentato vertiginosamente in Marocco tra il primo trimestre del 2019 e i primi tre mesi di quest'anno. Mentre gran parte della popolazione attiva è temporaneamente fermo durante questo periodo di crisi sanitaria, l'istituto statistico di Rabat rivela cifre allarmanti. Il primo indicatore preoccupante è il tasso di disoccupazione, che è aumentato tra il primo trimestre del 2019 e i primi tre mesi di quest'anno. Il dipartimento di Ahmed Lahlimi riporta un aumento di 208 mila disoccupati, per un totale di 1,29 milioni di disoccupati rispetto a 1,08 milioni di persone un anno prima. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione segna un picco, raggiungendo il 10,5 per cento a fine marzo 2020, rispetto al 9,1 per cento nello stesso periodo dell'anno scorso.(Mar)