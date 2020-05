Coronavirus: Tridico (Inps) a "La Stampa", sanatoria per colf e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La regolarizzazione degli immigrati? Sono favorevole. L'ho sempre detto e sarebbe ipocrita nascondermi dietro al mio ruolo". Lo ha detto a "La Stampa" Pasquale Tridico fra una riunione e l'altra nell'enorme palazzo dell'Inps all'Eur. Si accalora quando gli si chiede conto dei ritardi sull'erogazione dei bonus agli autonomi o della cassa integrazione. Racconta di non avere un giorno libero da Natale, della Pasqua e del primo maggio passato in ufficio con i dirigenti ("ma solo dopo averne parlato con i sindacati") e delle enormi responsabilità alle quali sono sottoposti. Dunque è favorevole ad una grande sanatoria. Il suo predecessore Tito Boeri l'ha chiesta per anni senza successo, insistendo sui benefici per i conti previdenziali. "Non è solo questo. Ma i numeri parlano chiaro: il contributo degli immigrati regolari non è irrilevante. Non vorrei dare risposte merceologiche, si tratta di scelte che spettano alla politica. Se devo dire la mia, sceglierei la strada della Germania: durante l'ultima crisi siriana ha saputo coniugare le esigenze umanitarie con quelle dell'economia". A proposito di stranieri, spesso esclusi dai sussidi. Il Movimento Cinque Stelle insiste per l'introduzione di un 'reddito di emergenza', e il presidente si è detto favorevole. (segue) (Res)