Coronavirus: Tridico (Inps) a "La Stampa", sanatoria per colf e migranti (3)

- Ci sono state polemiche sul fatto che il bonus è stato erogato indiscriminatamente anche a persone con redditi molto alti. In merito all'introduzione di un tetto di reddito, Tridico osserva che "anche questa è una decisione che spetta alla politica, ma segnalo che più del novanta per cento dei lavoratori autonomi dichiara meno di 35 mila euro di reddito l'anno. Non vorrei che introducendo un tetto si penalizzi chi paga le tasse fino all'ultimo euro". Ci sono ritardi nell'erogazione della cassa integrazione, soprattutto quella in deroga."Si tratta di due istituti che andrebbero entrambi riformati. Mi permetta di spiegare il problema. Per la cassa integrazione ordinaria sono necessari quattro passaggi: domanda dell'azienda, accettazione da parte dell'Inps, compilazione e verifica di un modulo standard, pagamento. Di norma per questi passaggi sono necessari fra i due e i tre mesi. Dall'inizio della crisi abbiamo ricevuto il 44 per cento dei moduli: di questi, ne sono stati pagati i tre quarti. In numeri assoluti: 8,1 milioni di richieste, 5,6 delle quali pagate in anticipo dalle aziende o direttamente dall'Inps", ha concluso Tridico. (Res)