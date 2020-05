L'esercito di Haftar lancia un'operazione militare nello spazio aereo della Libia occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha annunciato il lancio di una nuova operazione militare nello spazio aereo della Libia occidentale, nel quadro della lotta contro le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna). "Il comando generale dell'Esercito nazionale libico annuncia l'avvio di un'operazione militare ‘Ababil Birds’, che mira a liberare l'ultima parte rimanente della patria dai gruppi armati sostenuti dalla Turchia", ha detto l'ufficio informazioni Lna in una nota. Ore dopo l'annuncio dell'Lna sono scoppiati pesanti scontri di artiglieria tra le forze dell'Lna e quelle del Gna nell'area al-Zayayina dell'asse di Gasr Garabulli (Castelverde), a sud-est di Tripoli, mentre si sono sentite esplosioni successive all'interno dell’aeroporto di Mitiga dopo raid aerei delle forze di Haftar.Una serie di esplosioni sono state avvertite ieri sera a Misurata dopo un raid aereo dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar sull'accademia militare della città. Si ritiene che sia stato colpito un deposito di munizioni in quanto anche dopo l'attacco aereo sono proseguite le esplosioni nella zona. I media libici vicini all'Lna sostengono che sia stata colpita una base usata dai militari turchi e dai combattenti siriani inviati in Libia al fianco delle forze del Governo di accordo nazionale libico. Fonti di Bengasi riferiscono di 18 raid aerei mirati sull'accademia di Misurata questa sera. Poco dopo le esplosioni però la radio locale di Misurata aveva parlato di deflagrazioni di depositi di armi dovuti al calore. (Bel)