Marocco: El Othmani, "Fase 2" per gestione Covid-19 sarà presentata il 18 maggio

- La strategia nazionale per il rallentamento delle restrizioni anti-coronavirus in Marocco sarà presentata, lunedì 18 e martedì 19 maggio, dal capo del governo Saad-Eddine El Othmani, davanti alle due camere del Parlamento. La presentazione della strategia per la fase 2 avverrà nell'ambito di sessioni plenarie dedicate a questioni di politica generale indirizzate al capo del governo, hanno affermato le due camere in un comunicato stampa. Alla data di scadenza dello stato di emergenza sanitaria (fissata al 20 maggio), il premier marocchino esporrà il suo piano di contenimento prima ai deputati della Camera dei rappresentanti (lunedì 18 maggio), poi davanti ai membri eletti della Camera dei consiglieri (martedì 19 maggio). Diversi membri del governo hanno recentemente parlato della revoca del contenimento. Secondo loro, la natura del provvedimento dipenderà dal livello dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dal rigoroso rispetto delle disposizioni sullo stato di emergenza sanitaria.(Mar)