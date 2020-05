Africa: coronavirus, bilancio sale a 51.249 casi e 2.006 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa è salito a 51.249 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus, registrati in 53 paesi. Secondo i dati aggregati dalla piattaforma "Covid19-Africa", il paese più colpito dalla pandemia è il Sudafrica (7.808), seguito da Egitto (7.588), Marocco (5.408), Algeria (4.997), mentre continuano a crescere i casi in Nigeria (3.145), paese seguito da Ghana (2.719), Camerun (2.265), Repubblica di Guinea (1.856), Costa d'Avorio (1.516), Senegal (1.433) e Gibuti (1.124). Oltre mille casi sono confermati in Tunisia (1.022) mentre una decina di paesi registra centinaia di contagi, fra cui Niger (770), Somalia (873), Burkina Faso (729), Repubblica democratica del Congo (797) o Mali (631). In totale si registrano 2.006 decessi e 17.526 guariti. (Res)