Libia: vice premier Maiteeq a "la Repubblica", l'Italia corteggia Haftar ma non ha più una visione sul paese

- Il vice premier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Ahmed Maiteeq spiega in un'intervista a "la Repubblica" che il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar "ha fatto un colpo di stato contro se stesso, un auto-golpe, contro la gente che gli ha dato potere, contro quei deputati del parlamento che erano ancora con lui. Ha tradito la gente della Cirenaica. Non è un golpe contro di noi, contro il legittimo governo libico, perché contro di noi lo aveva già fatto attaccandoci il 4 aprile del 2019. In Libia c'è una situazione politica nuova: dopo un anno di distruzioni militari, di attacchi indiscriminati alla capitale Tripoli, Haftar non è riuscito altro che a produrre morte e distruzione". L'Italia aveva rapporti ostili con Haftar, poi ha iniziato a corteggiarlo. Alla conferenza di Palermo lo hanno atteso fino a notte tarda come un messia. "Per molto tempo dal 2011, ma anche per molti anni prima, l'Italia è stato il Paese europeo più vicino alla Libia, quello che lo conosceva meglio, che riusciva a tradurre le nostre complessità con l'Europa. Eravate in grado di spiegare all'Europa cosa succedeva in Libia. Negli ultimi 24 mesi vi siete persi. Avete fatto tanti passi sbagliati. Innanzitutto, perla mancanza di una vostra condizione politica stabile, per la mancanza di un governo solido. Ma la verità è questa: l'Italia non sa cosa vuole dalla Libia. E quando tu non sai cosa vuoi, non sai dove andare: puoi avere l'automobile più bella al mondo, ma se ti manca la carta stradale comunque non sai dove andare". (segue) (Res)