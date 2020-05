Libia: vice premier Maiteeq a "la Repubblica", l'Italia corteggia Haftar ma non ha più una visione sul paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel momento del nostro bisogno - aggiunge - ci sono stati altri governi che si sono avvicinati e ci hanno aiutato. Per mancanza di logica e di strategia politica, l'Italia sta perdendo un partner nel Mediterraneo, sarà difficile recuperarlo in futuro". I politici italiani spiegano tutto dicendo semplicemente che loro non hanno potuto fornire armi come ha fatto la Turchia. "Ma io non voglio parlare di armi. Stiamo parlando dei momenti difficili che abbiamo passato, quando tanti paesi hanno capito che eravamo in un momento difficilissimo. Non c'è stato sostegno politico, in Italia non c'è stata attenzione alla partita. I libici hanno memoria, non dimenticano che un governo italiano ha aperto la prima ambasciata europea in Libia dopo l'arrivo del Consiglio presidenziale nel 2016. A quei tempi il presidente Serraj e io abbiamo visitato l'Italia più di ogni altro paese europeo, per mantenere l'Italia al primo livello fra gli altri. Oggi l'Italia non è più al primo posto come 2 anni fa. Nel novembre 2019 l'attacco di Haftar aveva portato Tripoli quasi al collasso, e proprio in quei frangenti leader politici italiani aprivano un dialogo con Haftar". (segue) (Res)