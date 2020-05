Libia: vice premier Maiteeq a "la Repubblica", l'Italia corteggia Haftar ma non ha più una visione sul paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un contrasto sotterraneo con Roma sull'utilizzo dell'ospedale militare di Misurata. "L'ospedale è stato molto utile durante guerra contro il terrorismo a Sirte. Ma da allora abbiamo visto molti passi indietro da parte del governo italiano. Questo ospedale o serve ad aiutare i cittadini libici e viene utilizzato appieno, oppure non ha senso. Durante questa crisi Covid, avevamo chiesto di occuparsi dei feriti libici che rientrano in Libia dall'estero per convalescenza e hanno bisogno di assistenza. Non ci hanno risposto". "Abbiamo chiesto allora di trasformarlo in ospedale Covid - continua -. Non ci hanno risposto. Sono settimane che stanno esaminando le nostre richieste, ma sono mesi che non sanno cosa fare dell'ospedale. Sono molto triste di fronte a un governo italiano che non ha mosso i passi giusti nel momento in cui Tripoli è stata attaccata massicciamente. E continua a sembrare assente. II governo italiano non ha una strategia chiara con la Libia", ha concluso Maiteeq. (Res)