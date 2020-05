Germania: Ifo, industria prevede crollo produzione nei prossimi tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi tre mesi, il settore dell'industria tedesco si aspetta un crollo della produzione “senza precedenti”. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, che in questo modo commenta i risultati dell'indice delle aspettative dell'industria per il mese di aprile, elaborato dall'Istituto di ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo). Per i prossimi tre mesi, il dato segna un crollo da quota -21,4 segnata a marzo a quota -51,4 di aprile. Si tratta del valore più basso dalla riunificazione della Germania, nel 1990. (Geb)