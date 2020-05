Coronavirus: Bonafede al "Corriere della Sera", mafiosi scarcerati, rischio di infiltrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una partita cominciata da giorni, da quando ha deciso il ribaltone al vertice dell'Amministrazione penitenziaria. Un'inversione di rotta che, nella testa del ministro della Giustizia, deve avere ripercussioni anche sulle scarcerazioni di detenuti considerati pericolosi: "Al Dap voglio un cambio radicale. Le decisioni vengono prese dai magistrati, ma noi dobbiamo avere massima attenzione su tutti in detenuti, in particolare quelli in alta sorveglianza e 41-bis. È necessario che i nuovi vertici abbiano subito un quadro chiaro e un monitoraggio capillare della situazione delle carceri", dice Bonafede al "Corriere della Sera". Anche perché, spiega il ministro ai tecnici che ha messo al lavoro per scrivere il nuovo decreto, il Paese è entrato in una diversa fase nella gestione dell'epidemia; e se le scarcerazioni sono avvenute per la diffusione del virus e le mancate risposte del Dap su alcuni casi, si può chiedere di riconsiderare le decisioni dei giudici alla luce della mutata realtà. Una fase 2 anche sul fronte dell'emergenza carceraria, quindi. Rovesciata rispetto all'esigenza iniziale di sfoltire le prigioni sovraffollate. Ora bisogna evitare che escano altri boss o gregari della criminalità, sostiene il Guardasigilli, ma anche provare a far rientrare almeno una parte di quelli già usciti nonostante fossero accusati o condannati per associazione mafiosa o traffico di stupefacenti. "In questo momento in cui il Paese si sta rialzando, è importante proteggere la nostra economia dalle infiltrazioni — dice convinto —. Per questo dobbiamo agire in fretta". (segue) (Res)