Coronavirus: Bonafede al "Corriere della Sera", mafiosi scarcerati, rischio di infiltrazioni (2)

- Lo strumento dovrebbe essere un decreto legge da aggiungere a quello che la scorsa settimana ha introdotto l'obbligo di acquisizione del parere delle Procure prima di accordare arresti domiciliari, permessi o ogni altro beneficio ai detenuti per mafia e droga. Stavolta si proverà a intervenire sui presupposti della concessione delle misure alternative al carcere che quasi sempre, accanto alle condizioni di salute dei reclusi, sono stati indicati nei rischi connessi all'espansione del Covid. Ma se varia il quadro di questi rischi può variare pure la decisione dei giudici, insiste Bonafede. Convinto che con il ricambio alla guida (il vicecapo Roberto Tartaglia ha già preso servizio e il nuovo capo Dino Petralia dovrebbe arrivare la prossima settimana) il Dap si dimostrerà meglio attrezzato anche a rispondere ai magistrati nella ricerca di soluzioni alternative all'istituto dove si trova il detenuto con problemi di salute. Niente più casi Zagaria, insomma. Per Bonafede sarà un altro mattone della politica antimafia che — secondo lui — rappresenta la migliore risposta alle polemiche seguite allo sfogo dell'ex pm antimafia Nino Di Matteo per la mancata nomina alla guida delle carceri nel giugno 2018. Una vicenda che ha fatto balenare, a scoppio ritardato, "ipotesi tanto infamanti quanto infondate e assurde", come condizionamenti mafiosi o politici. (segue) (Res)