Coronavirus: Bonafede al "Corriere della Sera", mafiosi scarcerati, rischio di infiltrazioni (3)

- L'ha ripetuto anche ieri alla Camera, rispondendo ai deputati che gli chiedevano spiegazioni: sulla scelta di due anni fa "non ci fu alcuna interferenza, né diretta né indiretta". Una risposta che vale per la nomina di Francesco Basentini, dimessosi il 1° maggio, come per quelle di oggi. La proposta a Di Matteo fu ritirata perché dopo la prima telefonata "mi convinsi che fosse più giusto consentire a Di Matteo di lavorare al ministero al mio fianco". Un incarico a più stretto e diretto contatto, rispetto al mondo separato delle carceri, dunque. Tuttavia restano i dubbi e gli interrogativi su quale potesse essere, visto che quello già ricoperto da Giovanni Falcone, sempre citato da Bonafede, non era più lo stesso per importanza e incidenza, oltre che occupato da un altro magistrato. Ma il ministro preferisce non tornare su una storia che lo ha molto irritato. E amareggiato. Perché non si aspettava che venisse fuori così, e perché sta creando problemi all'interno dei Cinque Stelle, dove Di Matteo rimane un'icona. L'arma di difesa del Guardasigilli, di fronte ai sospetti di tradimento che aleggiano pure nel mondo grillino, resta la rivendicazione di provvedimenti antimafia che portano la sua firma: "C'è chi mette un post su Facebook con la foto di Falcone e Borsellino per prendere qualche like. Io invece ho continuato a lavorare, a testa bassa, reagendo nell'unico modo che deve fare chi governa: proponendo leggi", chiude con una punta di veleno. (Res)