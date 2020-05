Tlc: joint venture fra Telefonica e Liberty Global, fusione da 43,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni spagnola Telefonica e il gruppo Liberty Global - multinazionale del comparto telecomunicazioni con sede a Londra, Amsterdam e Denver - hanno costituito una joint venture da 46,5 milioni di clienti e un valore di circa 43,5 miliardi di euro. La nuova società avrà un ruolo di spicco nel segmento delle telecomunicazioni fisse e della banda larga grazie all'attività di Virgin, una controllata di Liberty Global, e alla solida presenza nel mercato della telefonia mobile garantita da O2, la controllata di Telefonica nel Regno Unito. La nuova impresa avrà un consiglio di amministrazione congiunto. La sinergia tra Telefonica e Liberty Global deriva dalla riduzione della rete commerciale e degli investimenti futuri. Per implementare la rete 5G nel Regno Unito, Telefonica dovrà collegare la maggior parte dei suoi ripetitori con la fibra ottica. Si tratta di un investimento cospicuo, ma grazie alla rete di trasporto in fibra di Virgin, sarà possibile ridurre le spese. Inoltre, Virgin potrà risparmiare circa 223 milioni di euro. Attualmente, Virgin paga questa somma alla compagnia di telecomunicazioni British Telecom (Bt) per il noleggio della rete mobile, ma a seguito della joint venture tra Telefonica e Liberty Global utilizzerà una rete propria. (Spm)