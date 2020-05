Tunisia: valico Ras Jedir, evacuazione di 300 tunisini tornati dalla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati evacuati ieri sera 300 cittadini tunisini rientrati dalla Libia attraverso il valico di frontiera di Ras Jdeir. Le autorità tunisine li hanno distribuiti verso i centri di quarantena obbligatori che sono garantita in alcuni luoghi designati, dopo aver adempiuto a tutte le procedure di salute, sicurezza e amministrative. Secondo una fonte della sicurezza, oltre 150 cittadini tunisini sono ancora bloccati dalla parte libica e non sono stati in grado di rientrare in patria.(Tut)