Ue: economista Schnitzer, il denaro deve fluire da paesi ricchi a poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dei paesi dell'Ue “devono fare molto di più per promuovere la coesione in Europa e, a tale scopo, fornire mezzi anche dal bilancio dell'Unione europea”. I fondi devono fluire “dai paesi membri ricchi a quelli poveri”. È quanto afferma l'economista tedesca Monika Schnitzer nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Schnitzer è membro del Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr), guppo di economisti noto come i “Cinque saggi” che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Secondo Schnitzer, la Germania è “così strettamente legata dal punto di vista economico all'Ue da non poter far ripartire la propria economia finché non la ripresa non interesserà anche gli altri Stati membri”. Inoltre, per il membro del Svr, il governo federale dovrebbe promuovere l'economia della Germania investendo “principalmente nella digitalizzazione e nell'automazione”. A tal riguardo, Schnitzer ha sottolineato che la Germania deve modellare il cambiamento strutturale e non lasciare più nuove opportunità commerciali, come la robotica nel settore dei servizi, ad altri paesi”. (Geb)