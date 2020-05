Usa: coronavirus, per Trump la crisi è “peggiore di Pearl Harbor”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri, 6 maggio, che la crisi causata dalla pandemia di coronavirus è stata peggiore per il paese di Pearl Harbor e degli attentati dell’11 settembre 2001. Trump ha rinnovato le critiche alla Cina, che a suo parere avrebbe potuto e dovuto fermare la propagazione del virus attivandosi con maggior decisione e trasparenza durante le prime fasi dell’emergenza. “Questo è davvero il peggiore attacco che abbiamo mai subito”, ha dichiarato Trump, riferendosi alle ricadute sociali ed economiche della pandemia sugli Stati Uniti. “E’ peggio di Pearl Harbor. Peggio del World Trade Center”. Quanto alla Cina, l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che “Tutto questo non doveva succedere”. La Cina “poteva fermarlo alla fonte. Poteva essere fermato in Cina”. Proprio ieri, il governo cinese è tornato a rispondere al segretario di Stato Mike Pompeo, definendo infondate le accuse di quest’ultimo secondo cui la pandemia sarebbe conseguenza della fuga accidentale di un nuovo ceppo virale dal laboratorio di bioingegneria di Wuhan. Negli Usa, frattanto, il bilancio delle vittime attribuite al coronavirus ha superato la soglia di 70mila unità. (Nys)