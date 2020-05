Vietnam: coronavirus, governo revoca restrizioni a sistema trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hanoi ha deciso di revocare tutte le misure di limitazione dei trasporti pubblici varate in risposta alla pandemia di coronavirus, in assenza di nuovi casi confermati di contagio da almeno 20 giorni a questa parte. Le misure emergenziali in vigore nel paese prevedevano che le persone mantenessero 2 metri di distanza l’una dall’altra in pubblico, e limitavano l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico stradali e ferroviari. Nelle scorse settimane il governo vietnamita aveva decretato un ulteriore irrigidimento delle misure di limitazione degli spostamenti delle persone tra le province del paese più esposte al rischio epidemico. Le nuove misure includevano l’arresto totale dei servizi di bus intercity tra le città più densamente popolate. Il governo ha suddiviso il territorio nazionale in tre categorie di rischio; la prima categoria, caratterizzata dal rischio sanitario più elevato, include tra le altre le città di Hanoi, Saigon, Danang e Lao Cai. (segue) (Fim)